السوداني: العراق يسعى إلى مواكبة التطور في المنظومة الدولية إنسانياً وقانونياً

2022/12/04 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العراق الجديد يسعى لمواكبة التطور في المنظومة الدولية، على الصعيدين الإنساني والقانوني.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان وتلقاه/ […]

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