2022/12/04 | 19:39 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: مديرية الماء تنفذ حملة لصيانة عدداً من المجمعات المائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/04 | 19:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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