السوداني يدعو الى مساعدة العراق في إعادة اعمار المواقع الأثرية

2022/12/04 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الى مساعدة العراق في إعادة اعمار المواقع الأثرية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، رؤساء الوفود المشاركين في منتدى الحضارات العريقة والمنظمات الدولية، الذي انطلق اليوم الأحد، في العاصمة بغداد بمشاركة عشر دول".

وأشار السوداني خلال اللقاء إلى "دور العراق الحضاري عبر التاريخ، حيث شرّعت حضارة وادي الرافدين أول القوانين التي تنظّم الحياة الإنسانية"، لافتا إلى أن "العراق الجديد يسعى لمواكبة التطور في المنظومة الدولية، على الصعيدين الإنساني والقانوني، وهو منفتح للتعاون مع جميع الأطراف الدولية والمنظمات المتخصّصة".

وأكد "إمكانية صياغة مذكرات تعاون ثنائية بين العراق والدول الأعضاء في المنتدى، في مجال الثقافة والآثار"، داعيا إلى "مساعدة العراق في توثيق تراثه الإنساني، من خلال إعادة إعمار المواقع الأثرية، وتطوير كفاءة الكوادر العراقية في هذا المجال".

وبين السوداني أن "المبادئ والأهداف التي أُنشئ من أجلها المنتدى يمكن استثمارها لتكون رسالة في وجه الفكر المتطرّف والعنصري لنبذ خطاب الكراهية والعنف، بوصفه منبراً رائداً لبثّ خطاب الوحدة بين الشعوب، باعتبار الإنسان الهدف الأسمى لكل دول العالم، لافتا إلى أن "المنتدى يمثل فرصة لهذه الدول لتعزيز علاقاتها على الصعُد السياسية والثقافية والاقتصادية، والتعاون في اتخاذ المواقف للحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري لدولنا، ودعم الثقافات والحضارات، واستعادة الآثار المنهوبة، وتبادل الخبرات وصيانة المواقع الأثرية".

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