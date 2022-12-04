2022/12/04 | 19:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ioa4JdiWEAc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | عودة حركة الملاحة الجوية في بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | عودة حركة الملاحة الجوية في بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).