البرازيل تستعيد نيمار في مواجهة كوريا الجنوبية

2022/12/04 | 19:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد تيتي، مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، أن نيمار ينبغي أن يكون جاهزًا، للمشاركة في مباراة الفريق أمام منتخب كوريا الجنوبية، الإثنين، في دور الـ16 ببطولة كأس العالم.وبسؤاله في المؤتمر الصحافي، الأحد، عما إذا كان اللاعب سيكون متاحا، قال تيتي: «نعم»، ولكنه بعد ذلك أوضح أن نيمار سينضم لمران الفريق، الأحد، […]

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