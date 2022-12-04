الشمري يؤكد ضرورة منع الإرهاب من الحصول على أي مواد

2022/12/04 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأحد، على تضافر الجهود من أجل منع الإرهاب من الحصول على أي مواد تدخل في صناعة أسلحة.

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