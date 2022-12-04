دعوات الى إيقاف التلاعب بأسعار الانترنت والتطبيق الفوري لقرار مجلس الوزراء

2022/12/04 | 20:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: حذر مركز الاعلام الرقمي DMC، الاحد 12/04/2022، وزارة الاتصالات العراقية من...

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