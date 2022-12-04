ما السبب وراء عزوف العراقيين عن العمل في الشركات الخاصة؟

2022/12/04 | 20:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه القطاع الخاص في العراق انتقادات، إذ يرى خبراء أنه فشل في توفير بيئة جذب للعمل قادرة على الحد من مشكلة البطالة، وتخفيف العبء الكبير على القطاع الحكومي.

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