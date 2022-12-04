"رقم مُختلق".. توقعات التضخم للعقد المقبل ولماذا يجب تغيير "النظرة القديمة"؟

2022/12/04 | 20:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط تفاؤل حذر بإمكانية انخفاض معدلات التضخم في الولايات المتحدة عما كانت عليه خلال الشهور السابقة، يعتقد فينسينت ديلوارد، المحلل الاستراتيجي للأسهم في شركة StoneX Financial أنه يجب تغيير هدف الإبقاء على معدل تضخم 2 في المئة، وهو الرقم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي كهدف يسعى إلى تحقيقه من خلال رفع أسعار الفائدة

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