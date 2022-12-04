إيران تراجع قانون الحجاب الإجباري.. وجدل حول تصريحات رسمية بشأن وضع

2022/12/04 | 20:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، الخميس، إن البرلمان الإيراني والقضاء يراجعان قانون الحجاب الإجباري في البلاد، وفقا لموقع "انتخاب" الإخباري الداعم للإصلاح.

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