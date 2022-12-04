سحب أكثر من 3700 سيارة فولكس فاجن في كندا لهذا السبب

2022/12/04 | 20:25 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت فولكس فاجن 3759 سيارة من سيارات أودي الكهربائية من السوق الكندية بسبب احتمال تعرضها لخطر الاصطدام.قالت هيئة النقل الكندية في إشعار استدعاء يوم السبت أنه في بعض المركبات “إذا سكبت سائلًا على المقعد الخلفي، فقد تتعرض وحدة التحكم في البوابة للتلف”.ووفقًا للوكالة، “إذا حدث هذا، فقد تدخل السيارة في وضع الطوارئ وتفقد […]

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