استهداف معسكر للجيش التركي في العراق بالصواريخ

2022/12/04 | 20:32 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم استهداف المعسكر التركي بـ 8 صواريخ (جينيا سافيلوف/فرانس برس)

أفادت مصادر محلية في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أنّ معسكراً يضم جنوداً أتراكاً في محافظة نينوى، شمالي العراق، تعرض لهجوم صاروخي، من دون معرفة الخسائر والأضرار الناجمة عنه.

ونقلت محطات إخبارية محلية عن مدير ناحية زيلكان، محمد أمين، أن "القاعدة العسكرية التركية في منطقة زيلكان شمال الموصل تعرضت لقصف بـ 8 صواريخ مجهولة المصدر"، مبيناً أن "حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن الهجوم لم يعرف بعد".

وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه الذي يتعرض له المعسكر التركي خلال 24 ساعة، إذ تعرض ليل أمس السبت لهجوم بـ 4 صواريخ، وتبنى فصيل مسلح يطلق على نفسه "المقاومة الإسلامية لواء أحرار العراق" الهجوم.

وقال الفصيل في بيان: "تتبنى مقاومتكم لواء أحرار العراق استهداف قاعدة الاحتلال التركي في زيلگان بأربعة صواريخ نوع غراد 122 ملم، أصابت عمق القاعدة".

ويؤشر الهجومان المتتابعان إلى عودة جديدة لتصعيد الفصائل المسلحة ضد الجانب التركي، والذي يشن جيشه عمليات وضربات جوية تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وكانت الهجمات على المعسكر تصاعدت في الأشهر الماضية إثر "هجوم دهوك" الذي وقع نهاية يوليو/ تموز الفائت، وأسفر عن مقتل وإصابة نحو 40 شخصاً، إذ تتهم الحكومة العراقية والفصائل المسلحة والجهات السياسية المرتبطة بها تركيا بتنفيذه، وصعدت الفصائل هجماتها على المعسكر وسط حملة إعلامية ضد تركيا.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زيلكان التابع لمدينة بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والذي يتعرض كثيراً لهجمات صاروخية، وقد سجل العام الحالي نحو 17 هجوماً صاروخياً استهدفت المعسكر، وتبنت فصائل مسلحة مرتبطة بـ"الحشد" تنفيذ عدد منها.

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