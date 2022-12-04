2022/12/04 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

طالبت مجموعة من أصحاب عقود وزارة التعليم العالي، رئيس الوزراء محمد السوداني، بانصافهم ومنحهم حقهم بالتعيين.

وقالوا أصحاب عقود التعليم في رسالة موجهة للسوداني واطلعت عليها (بغداد اليوم)، إنه "من الانصاف النظر في مظلوميتنا، حيث اتممنا مدة لا تقل عن السنتين كعقود".

وطالبوا السوداني "بالتثبيت دون قيد او شرط".

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