صور أولية لمكان اطلاق الصواريخ على قاعدة زليكان في الموصل

2022/12/04 | 20:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تنشر (بغداد اليوم)، الأحد، صورا أولية لمنصات إطلاق الصواريخ التي استهدفت قاعدة زليكان في محافظة نينوى، مساء اليوم.

ومساء اليوم سُمع دوي انفجارات في أطراف مدينة الموصل، تبين أنه قصف صاروخي استهدف قاعدة الكيان التركية، في محافظة نينوى، دون معرفة ما إذا تسبب القصف بسقوط ضحايا.

ويوم أمس، تبنى فصيل مسلح يطلق على نفسه "لواء أحرار العراق" قصف قاعدة زليگان التركية قرب بعشيقة بـ 4 صواريخ غراد.

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