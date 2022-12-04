شاهد بالفيديو.. ماجد شنكالي: كيف يعقل لدولة بحجم العراق أن تمتلك مذخراً واحدا لفحص الادوية

2022/12/04 | 20:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yzIRgstfoCA

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