2022/12/04 | 20:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y3hsboQg7fw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "فضائح ملف الأدوية".. تقارير تكشف كيف تتم المتاجرة بأرواح العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "فضائح ملف الأدوية".. تقارير تكشف كيف تتم المتاجرة بأرواح العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).