2022/12/04 | 20:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بصمة صوت حصريا لبرنامج بمختلف الاراء من جوجو دعـ ، ـارة | مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3EuNonrw0w0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بصمة صوت حصريا لبرنامج بمختلف الاراء من جوجو دعـ ، ـارة | مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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