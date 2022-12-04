الاطار يكشف عن صلاحيات “مميزة” منحتها الكتل للسوداني

2022/12/04 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الإطار التنسيقي فاضل الزريجاوي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء يمتلك الصلاحيات الكاملة بتغيير الوزراء دون تدخل الكتل السياسية، وهي ميزة جاءت باتفاق منذ البداية مع الكتل السياسية.

وقال الزريجاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اتفق منذ البداية مع جميع الكتل السياسية في تحالف إدارة الدولة بتغيير اي وزير يفشل في مهمته بالتشاور مع تحالف إدارة الدولة”.

وأضاف، أنه “بإمكان رئيس الوزراء خلال هذه الفترة تغيير اي وزير في الحكومة لم يقتنع بأدائه كونه رئيس الوزراء ولديه كامل الصلاحيات وكذلك وجود الرغبة الشديدة من قبل إدارة الدولة بإنجاح حكومة السوداني وتجاوز هذا الامتحان الصعب”.

وأمس السبت، صوت مجلس النواب على منح ثقته الى بنكين ريكاني وزيراً للإعمار ونزار محمد وزيراً للبيئة.



وبهذا تكتمل الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني.

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