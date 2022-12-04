البرلمان يؤجل جلسة الغد إلى الثلاثاء المقبل

2022/12/04 | 20:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس النواب، إرجاء جلسته المقرر عقدها غداً إلى يوم الثلاثاء المقبل.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، أنه “ستعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق ٦ /١٢ /٢٠٢٢”.

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