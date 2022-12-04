2022/12/04 | 20:51 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يرفع سقف مبيعات الدولار للمسافرين والموظفين الموفدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/04 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يرفع سقف مبيعات الدولار للمسافرين والموظفين الموفدين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يرفع سقف مبيعات الدولار للمسافرين والموظفين الموفدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).