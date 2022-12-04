2022/12/04 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقب

كأس العالم، بالفوز على بولندا بثلاثية

لهدف، اليوم الأحد، ليتأهل الديوك لدور

الثمانية.

سجل أوليفييه جيرو وكيليان مبابي

"ثنائية" في الدقائق 44 و74 و91 بينما سجل

روب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تطيح ببولندا في كأس العالم وتعبر للربع النهائي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تطيح ببولندا في كأس العالم وتعبر للربع النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).