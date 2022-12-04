وزير العمل يكشف عن ما يقارب مليون عامل اجنبي بينهم 800 الف غير مسجل وعن مئات الالاف غير مستحقين للاعانة

2022/12/04 | 20:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية

احمد الاسدي ان عدد العمالة الاجنبية في

العراق وصل الى حوالي مليون عامل بينهم

(800) الف عامل غير مسجل مبينا ان وزارته

باشرت منذ ايام بحملة تدقيق على رواتب

الاعانة الاج

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