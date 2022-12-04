2022/12/04 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرنسا تطيح ببولندا من كأس العالم بغداد- الزمان واصل منتخب فرنسا بكرة القدم حملة الدفاع عن لقب كأس العالم، بالفوز على بولندا بثلاثية لهدف، اليوم الأحد ليتأهل الديوك لدور الثمانية.وسجل أوليفييه جيرو وكيليان مبابي “ثنائية” في الدقائق 44 و74 و91 بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 99.ويدين […]

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