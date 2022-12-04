2022/12/04 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنانون يدعمون علي داخل بغداد – الزمان ناشد فنانون الجهات المعنية بدعم الفنان علي داخل الذي يعاني من ضائقة مالية كبيرة بسبب اجراءه عملية جراحية للقلب ، كون مبلغ العملية خمسة ملايين دينار وهو محتار امام مطالبات المستشفى بالمبلغ .مؤكدين(فناننا القدير بحاجة الى وقفة حقيقية من المسؤولين من اجل انقاذه من ضائقته المالية .ولاشك انه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنانون يدعمون علي داخل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنانون يدعمون علي داخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).