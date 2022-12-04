2022/12/04 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاضرة لصالح عن محنة المثقف بغداد- الزمان يلقي مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية قاسم حسين صالح في الساعة الرابعة من عصر اليوم الاحد محاضرة في قاعة ملتقى بيتنا الثقافي بساحة الاندلس ببغداد بعنوان(الدين والسلطة ومحنة المثقف في العالم العربي،العراق انموذجا) عنها يقول صالح( محاضرة تهم كل مثقف يوظف قلمه وفكره لنقل الوطن من سكة المحاصصة […]

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