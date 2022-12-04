2022/12/04 | 21:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني، الأحد 12/04/2022، بتعرض مخيم مخمور في محافظة نينوى...

ظهرت المقالة قصف صاروخي يستهدف مخيم مخمور في أربيل أولاً على المسلة.

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