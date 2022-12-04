ما هو الأجدى.. تخفيض أسعار الاتصال وتحسين الخدمة أم ايقاف ضريبة البطاقات؟

2022/12/04 | 21:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: يدعو أصحاب اختصاص ومواطنون الى الاستفادة من استقطاع أموال الضريبة على...

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تخفيض أسعار الاتصال وتحسين الخدمة أم ايقاف ضريبة البطاقات؟ أولاً على المسلة.

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