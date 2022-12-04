2022/12/04 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zxBbvNlQ_e8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسوشييتد برس: إيران تقوم بإنشاء "مفاعل نووي" قرب الحدود العراقية | اخبار التاسعة 2022/12/4) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسوشييتد برس: إيران تقوم بإنشاء "مفاعل نووي" قرب الحدود العراقية | اخبار التاسعة 2022/12/4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).