2022/12/04 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4sUGjDo_LWs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشان السياسي حيدر الساعدي : الاطار التنسيقي يتفاخر بولائه لايران والمرشد خامنئي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث في الشان السياسي حيدر الساعدي : الاطار التنسيقي يتفاخر بولائه لايران والمرشد خامنئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).