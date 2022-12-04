2022/12/04 | 21:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

السيد وليد حمد الكَريطي بالوكيل الفني

لوزارة الموارد المائية المهندس حسين

عبد الأمير بكه في مبنى مديرية الموارد

المائية في كربل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمعيات الفلاحية في كربلاء تناقش مع الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية المشاكل والمعوقات الاروائية في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمعيات الفلاحية في كربلاء تناقش مع الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية المشاكل والمعوقات الاروائية في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).