2022/12/04 | 21:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zI1v6UXCwNA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاكل عقود الايجار والمستأجرين - Morning Live - الحلقة ١٧٩) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاكل عقود الايجار والمستأجرين - Morning Live - الحلقة ١٧٩) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).