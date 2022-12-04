الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مثال الالوسي

2022/12/04 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن السياسي والنائب الأسبق مثال الالوسي اليوم الاحد، اصدار حكم بحقه بالسجن لـ7 سنوات بتهمة الإساءة للقضاء.

وقال الالوسي في تدوينة اطلعت عليها (بغداد اليوم): "أهلي الأكارم تحية طيبة، يؤسفني ان أبلغكم ان محكمة جنايات الكرخ الثالثة في بغداد، اصدرت اليوم حكمها بقضية اتهامي بالإساءة للقضاء، حكمًا علي بالسجن لفترة سبعة سنوات"، مضيفا: " أعذروني اخجل التعليق".

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