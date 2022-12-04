السوداني يعقد اجتماعاً مشتركاً لبحث دعم المفوضية

2022/12/04 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لبحث دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و الوقوف على استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن السوداني "عقد اليوم اجتماعاً مشتركاً مع رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، حضره رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، خُصص لبحث المعوقات التي تواجه عمل المفوضية والاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات كما مقرر لها في البرنامج الحكومي خلال العام المقبل والمتطلبات للمضي بهذا الاستحقاق الدستوري وإكمال التسجيل البايومتري للناخبين".

وأضاف أن "الاجتماع جرى خلاله استعراض ما تتطلبه المفوضية من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل مواصلة عملها على أكمل وجه".

وأشار إلى "الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام المفوضية"، مضيفا أن الاجتماع حضره "مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء".

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