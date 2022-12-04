2022/12/04 | 21:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال هاشم أبو بكر الجعلي محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الأحد، إن البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين نقلا إلى المستشفى.

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