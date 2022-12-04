2022/12/04 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، الاحد، بان تطبيق المادة 140 ستقود لمشاكل وعواقب لاتحمد عقباها في كركوك.

وقال البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان “مضمون المادة 140 ليس جديدا وكانت موجودة في قانون ادارة الدولة العراقية المؤقت ولم يجري تطبيقها ثم رحلت الى الدستور ولم تطبق نهاية 2007 لانها مادة خلافية ليس بين مكونات كركوك بل كل الاطياف العراقية ولا يدعمها سوى الكرد لتحقيق غايات ومصالح خاصة”.

وأضاف ان “اراء القانونين متباينة حيال فعالية المادة 140 التي لم تطبق بعد 2003 كون هناك من يقول بانها فقدت فعالياتها القانونية”، لافتا الى ان “تطبيقها سيقود الى احتقانات ومشاكل لا تحمد عقباها في كركوك”.

وتعد المادة 140 من الدستور من المواد الخلافية بين المكونات في كركوك بشكل مباشر ومناطق اخرى وسط مخاوف من ان تطبيقها سيقود الى توترات كبيرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الفتح: تطبيق المادة 140 في كركوك سيقود لمشاكل لا تحمد عقباها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الفتح: تطبيق المادة 140 في كركوك سيقود لمشاكل لا تحمد عقباها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).