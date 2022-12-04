بحث ثلاثة ملفات.. تفاصيل اجتماع الإطار التنسيقي بمكتب العبادي

2022/12/04 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد، تفاصيل اجتماع الإطار التنسيقي في مكتب رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي.

وقال المصدر، في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي اجتمع مساء اليوم، في مكتب العبادي”.

وأضاف، أن “الاجتماع جرى خلاله بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية وجهود الحكومة في تعزيز مستوى الخدمات ووضع معالجات التحديات الراهنة”.

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