2022/12/04 | 22:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة اللاعب جول كوندي يرتدي "قلادة" حول عنقه، خلال مباراة فرنسا وبولندا، التي فاز بها منتخب الديوك بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الأحد، ليضمن التأهل لدور الثمانية في نهائيات كأس العالم في قطر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتدى قلادة حول عنقه.. لاعب فرنسا يثير تفاعلاً بعد ظهوره أمام بولندا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتدى قلادة حول عنقه.. لاعب فرنسا يثير تفاعلاً بعد ظهوره أمام بولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).