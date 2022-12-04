السوداني والحلبوسي يعقدان اجتماعاً مشتركاً لبحث دعم المفوضية

2022/12/04 | 22:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لبحث دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات و الوقوف على استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان أن السوداني “عقد اليوم اجتماعاً مشتركاً مع رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، حضره رئيس المفوضية …

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