من بينها المستوصف

2022/12/04 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلن محافظ ذي قار، محمد هادي، اليوم الأحد، التوجه إلى تأهيل المراكز الصحية في الأقضية والنواحي وتحويلها إلى مستشفيات، بدءا من العام المقبل.

وقال الغزي لـ(بغداد اليوم) إن "توجهنا هو ان يكون في كل الاقضية والنواحي مستشفى واحد على الأقل، ومن ثم سنعمل على إكمال متطلبات الإحالة فضلا عن توجهنا إلى تحويل بعض المراكز في الاقضية والنواحي إلى مستشفيات بسعة 20 سريرا او 50".

وأضاف: "الحال ينطبق على المركز الصحي في الغراف الذي غرق بموجات الأمطار الأخيرة فتم إحالة تأهيله كمستشفى بسعة 20 سريرا وهناك أربع أقضية ونواحٍ أخرى سيتم تحويل المراكز الصحية فيها إلى مستشفيات".

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