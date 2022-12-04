2022/12/04 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

منذ أن انطلقت موجات الامطار في البلاد ومشاهد السيول والفيضانات في البلاد، اختفت احاديث المفاوضات مع دول الجوار حول الاطلاقات المائية، من أحاديث وأجندة الحكومة والجهات المعنية، حتى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يطرح الموضوع على الجانب الايراني خلال زيارته طهران قبل أيام.

وفق ذلك، تنفي وزارة الموارد المائية أن الأمطار "أنست" الجهات المسؤولة الحديث والتفاوض مع دول الجوار حول الاطلاقات المائية، مؤكدة أن وفدًا قريبا سيتم تشكيله بهذا الصدد، خصوصا وان الامطار لم ترفع الخزين المائي بشكل كبير.

وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية في وزارة الموارد حاتم حميد، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق ماضٍ بالحصول على حقه المائي من الدول الجوار والمنبع، وسط وفد سيشكل من الرئاسات الثلاث لغرض بدء المفاوضات مع هذه الدول".

واعتبر أن "حق العراق لن يتم التهاون به بهذا الامر، وان الحديث عن أن سقوط الأمطار الاخيرة وإمكانية تعويضه لخزيننا بدل هذه المفاوضات غير صحيح، لأن الكميات التي سقطت تعتبر قليلة جدا مقارنة بحاجتنا الفعلية".

وأضاف حميد أن "ماسقط من كميات مطرية محدودة وجاء سقوطها في أماكن محدودة وعليه فأنها لم تزد خزيننا المائي، لذا فأن الوفد التفاوضي سيكون وفدا مسنودا بشكل كبير والمفاوضات ستكون قريبة وسيكون التنسيق فيها بين الحكومة والبرلمان ولجانه المختصة بهذا الشأن".

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