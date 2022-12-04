2022/12/04 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SiSah1Cd46Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظة البصرة .. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظة البصرة .. كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).