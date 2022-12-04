2022/12/04 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بصد تعرض لـ"داعش" قرب مخيم مخور في محافظة نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صد تعرض لـ"داعش" قرب مخمور في نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صد تعرض لـ"داعش" قرب مخمور في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).