2022/12/04 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأحد، بوقوع قصف صاروخي قرب مخيم مخمور في محافظة نينوى.

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