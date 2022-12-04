2022/12/04 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني وماكرون يبحثان سبل تنمية الشراكة بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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