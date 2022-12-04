2022/12/04 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ، اليوم الاحد، أن بناء جمهورية قوية لن يتحقق إلا عبر تنفيذ الدستور، ولايوجد طريق مسدودا في الدستور الإيراني.وقال رئيسي في خطابه خلال المنتدى الوطني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسي يشدد بضرورة تطبيق جميع مبادئ الدستور في البلاد المركز الخبري الوطني.

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