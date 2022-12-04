هل يوجد نقص في البيض في كندا؟

2022/12/04 | 22:44 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى نقص البيض في المملكة المتحدة إلى جعل البريطانيين يتدافعون للعثور على الغذاء المحبوب على أرفف المتاجر.تتعامل المملكة المتحدة مع انتشار واسع لأنفلونزا الطيور.وهي تشهد العديد من الحالات في المزارع التجارية، مما يؤثر على إمدادات البيض ويثير مخاوف بشأن نقص الدجاج والديك الرومي في موسم الأعياد.تتعامل كندا أيضًا مع حالات إنفلونزا الطيور.[…]

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