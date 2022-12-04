كلهم استدعوا.. بيان من النيابة المصرية بشأن

2022/12/04 | 23:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت النيابة العامة المصرية، الأحد، بيانا مقتضبا بشأن حادثة مستشفى قويسنا، بمحافظة المنوفية، شمال القاهرة.

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