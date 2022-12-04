توضيح من مطار بغداد بشأن انفجار اطار طائرة عراقية

2022/12/04 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، توضيحا بشأن انفجار اطار طائرة عراقية.

وقال إعلام المطار في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "إحدى عجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية تعرضت إلىتهشم مفاجئ أثناء إقلاعها إلى المدينة المنورة".

وأضاف أنه "تم إغلاق مدرج المطار لمدة ساعتين لغرض استكمال أعمال الصيانة للطائرة".

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