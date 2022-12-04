السوداني يتلقّى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي (تفاصيل)

2022/12/04 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الاتصال بحث عددا من الملفات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تنمية الشراكة العراقية الفرنسية في مختلف المجالات".

وأكد رئيس مجلس الوزراء للرئيس الفرنسي، "حرص العراق على نهجه الوسيط والمتوازن إزاء القضايا الإقليمية والدولية، واستمرار العمل من أجل إنجاح وتحقيق أهداف مؤتمر بغداد بنسخته الثانية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان".

وكان السوداني قد تلقى اتصالات الاسبوع الماضي من الرئيس الفرنسي فيما تلقى دعوة لزيارة فرنسا ووعد بتلبيتها بأقرب وقت ممكن، إلا أن بيان الرئاسة الفرنسية يشير إلى أن موعد الزيارة سيكون مطلع العام المقبل 2023 الذي لم يتبق سوى اقل من شهر على حلوله.

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