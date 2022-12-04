انفجار اطار طائرة عراقية يؤدي الى ايقاف الرحلات وإغلاق مطار بغداد

2022/12/04 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت مصادر مطلعة اليوم الأحد، عن اغلاق مدرج هبوط الطائرات في مطار بغداد الدولي، بفعل حادث عرضي طال إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية اثناء استعدادها للاقلاع.

وقال مصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم اغلاق مدرج هبوط الطائرات في مطار بغداد الدولي بسبب تعرض إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لحادث انفجار في إحدى عجلاتها اثناء الاقلاع من المطار".

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